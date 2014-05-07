В Мариуполе над освобожденным горсоветом подняли флаг Украины

В Мариуполе над освобожденным от вооруженных боевиков горсоветом подняли флаг Украины.

Сейчас возле здания работают люди в рабочей одежде - разбирают баррикады и шины. С двух сторон здания работают экскаваторы, приехали грузовики, пишет 0629.com.ua.

Также возле здания горсовета стоят несколько милицейских машин. Вместе с тем, против уборки баррикад протестуют около 50 человек. В то же время, пришли и люди с флагами Украины.

Движение транспорта восстановлено. Обгоревший ночью троллейбус убрали. Еще один со спущенными колесами стоит напротив Дома связи.

Всю ночь в центре Мариуполя горели покрышки, местами велась стрельба, отмечает издание.

В центре города недалеко от горсовета дежурили бригады скорой помощи, но ни одного обратившегося за помощью не было. Также этой ночью не было зафиксировано не одного случая огнестрельного ранения.

Напомним, по данным СМИ, здание горсовета Мариуполя было освобождено силами местной народной дружины.