На Донетчине освободили троих захваченных боевиками военных - Минобороны

В Донецкой области в результате переговоров, которые состоялись между силовиками и пророссийскими экстремистами, были освобождены трое ранее захваченных боевиками украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

"В результате длительных переговоров с участием начальника военного гарнизона полковника Сергея Камеша, сегодня, 7 мая, ночью трех военнослужащих удалось освободить из плена", - заявили в ведомстве.

"6 мая около 16:00 в расположение Добропольського объединенного районного военного комиссариата ворвались почти 10 боевиков с огнестрельным оружием. Лица в масках захватили трех невооруженных военнослужащих, в том числе двух старших офицеров Вооруженных Сил Украины", - рассказали в Минобороны об инциденте.

По данным военных, нападавшие назвали себя бойцами армии так называемой "Донецкой народной республики" и перевезли заложников в здание Донецкой ОГА, которое удерживают террористы.

Кроме вышесказанного напомним, 5 мая, в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что в Донецкой области неизвестные отравили и похитили пятерых украинских военнослужащих.