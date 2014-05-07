Семьи погибших военных получат по миллиону гривен

Штаб национальной защиты Днепропетровской области совместно с МВД, Миноборони и Антитеррористическим центром учреждает Фонд помощи семьям раненных и погибших украинских военных. Каждой семье погибшего будет выплачен миллион гривен.

Об этом заяви заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов на своей странице в Facebook.

"Первые деньги уже поступили от бизнесменов Днепропетровска. Каждой семье погибшего будет выплачен 1 миллион гривен. Каждый раненый не останется без помощи", - написал он.

Филатов добавил, что все подробности в ближайшее время появятся в прессе.

Кроме вышесказанного напомним, что из-за ситуации в Украине вчера, 6 мая, Рада приняла закон о частичной мобилизации: призывать будут во всех регионах.

В то же время, обратим внимание, что на востоке Украины силовики проводят антитеррористическую операцию.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера в бою под Славянском погибли более 30-ти пророссийских боевиков, позже стало известно о гибели 8 украинских силовиков.