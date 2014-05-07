Донецкий горсовет требует от ВР остановить спецоперацию: нужно начать переговоры

Сегодня, 7 мая, депутаты Донецкого горсовета на внеочередной сессии приняли обращение к нардепам Верховной Рады, в котором потребовали немедленно остановить антитеррористическую операцию и начать переговоры.

Об этом сообщил журналистам Донецкий городской голова Александр Лукьянченко, пишет "ОстроВ".

"Требуем рассмотреть вопрос о немедленной остановке военной операции... На всей территории Донецкой области", - об этом говорится в тексте сообщения.

В этом же документе говорится, что "никто не слышит Донбасс".

По мнению донецких депутатов, после остановки АТО должны начаться переговоры всех сторон по выполнению Женевских соглашений.

"Никто не принимает меры для урегулирования конфликта мирным путем", - считают депутаты.

Кроме вышесказанного напомним, ранее власти Донецка и Харькова заявляли, что Верховная Рада должна срочно принять закон о местных референдумах. Также они выступили за то, чтобы референдумы состоялись в ближайшее время.

Между тем, террористы заявляют о своих "референдумах". В частности, в Донецке боевики хотят провести его 11 мая.