Мэр Донецка рассказал о "референдуме" сепаратистов: много вопросов

Мэр Донецка Александр Лукьянченко назвал сепаратистский "референдум", 11 мая, незаконным.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

"Референдум, лично у меня, вызывает много вопросов. Во-первых, люди не понимают какая законодательная база для его проведения. Во-вторых, это вопрос, который сформулирован в бюллетенях: на митингах и площадях звучали призывы к референдумам, поднимались вопросы федерализации, налоговой автономии, о статусе русского языка, но не звучал вопрос о статусе отдельного государства, как это напечатали в бюллетене. Еще один вопрос - обеспечение безопасности. На руках у этих людей много незарегистрированного оружия, а оружие иногда стреляет", - заявил он.

Также Лукьянченко сообщил, что его волнует отсутствие законодательной базы данного вопроса.

Мэр Донецка также отметил, что не ясно, кто несет ответственность за подсчет голосов, как будет осуществляться контроль за голосованием, как защищены бюллетени.

"Выходит, 12 мая организаторы просто объявят цифры, и мы должны будем в это поверить?", - озвучил вопрос мэр.

Лукьянченко также отметил, что референдум необходим, он назрел, но не в такой форме и не с таким вопросом.

Напомним, сегодня Донецкий горсовет предложил Верховной Раде остановить проведение АТО и начать переговоры.

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