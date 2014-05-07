У Одесской области есть все шансы стать лучшей в Украине - Палица

Одесская область имеет шансы стать самой лучшей в Украине, заявил глава Одесской областной государственной администрации Игорь Палица на своей первой пресс-конференции поздно вечером 6 мая.

Об этом сообщает УНИАН.

"У меня есть четкие планы по экономике. Я не специалист, но быстро учусь в административном управлении. В экономическом плане, я думаю, мы все наладим", - заявил Палица.

Он при этом отметил, что, "касаясь внешней угрозы и всего остального, во время эскалации конфликта, который произошел в Крыму и который происходит сегодня в восточных областях, нефтеперевалка спокойно перерабатывает российские грузы".

"Ни одна из российских нефтяных компаний не отказалась от транзитных мощностей через Украину. То, что я вижу, – это радикальное снижение тарифов на перевозку по территории Украины для того, чтобы Одесский порт, Южный порт, Ильичевский порт, порт Рени, Измаил стали конкурентно способными по транспортной составляющей с такими портами как Новороссийский и другими транспортными северными направлениями. Когда мы станем конкурентными, мы станем интересными, выдумывать много не надо. Мне пообещали, что мы должны разработать план, график, как мы что видим, какие должны быть скидки, какие грузы и Министерство транспорта обещало подписать скидки", - сказал Палица.

Он сказал, что невозможно всегда "жить идеей – обороняться от внешнего врага, мы должны побороть врага внутри себя".

"Даже если у кого-то есть желание захватить Одесскую область, Одессу, Украину, но он поймет, что здесь нет желающих жить в другой стране, что здесь люди живут мирно, даже, если они расходятся во взглядах… Даже в одной семье такое бывает – муж и жена расходятся во взглядах на какие-то вещи, но они друг друга не называют сепаратистами… Поэтому мы всем должны показать, что у нас все хорошо, что у нас нет проблем, мы никуда не хотим, и заняться экономикой", - заявил Палица.

По словам главы ОГА, как бы там ни было, экономика всегда остается базисом, а политика – надстройкой. Сейчас "есть вещи, какие-то страшные, на которые мы должны обращать внимание, забывая про экономику", и это отвлекает от наших насущных проблем, сказал Палица.

"Мы должны показать, что здесь - мир и начать заниматься своей семьей, своим бытом, своим благосостоянием. И Одесса имеет шансы стать самой лучшей областью в Украине", - сказал Палица.

Как сообщал "Главред", 6 мая и. о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов назначил Игоря Палицу председателем Одесской областной государственной администрации.