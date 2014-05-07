У Одесской области есть все шансы стать лучшей в Украине - Палица

7 мая 2014, 12:26

Глава Одесской ОГА напомнил, что экономика всегда остается базисом, а политика – надстройкой. 

Одесская область имеет шансы стать самой лучшей в Украине, заявил глава Одесской областной государственной администрации Игорь Палица на своей первой пресс-конференции поздно вечером 6 мая.

Об этом сообщает УНИАН.

"У меня есть четкие планы по экономике. Я не специалист, но быстро учусь в административном управлении. В экономическом плане, я думаю, мы все наладим", - заявил Палица.

Он при этом отметил, что, "касаясь внешней угрозы и всего остального, во время эскалации конфликта, который произошел в Крыму и который происходит сегодня в восточных областях, нефтеперевалка спокойно перерабатывает российские грузы".

"Ни одна из российских нефтяных компаний не отказалась от транзитных мощностей через Украину. То, что я вижу, – это радикальное снижение тарифов на перевозку по территории Украины для того, чтобы Одесский порт, Южный порт, Ильичевский порт, порт Рени, Измаил стали конкурентно способными по транспортной составляющей с такими портами как Новороссийский и другими транспортными северными направлениями. Когда мы станем конкурентными, мы станем интересными, выдумывать много не надо. Мне пообещали, что мы должны разработать план, график, как мы что видим, какие должны быть скидки, какие грузы и Министерство транспорта обещало подписать скидки", - сказал Палица.

Он сказал, что невозможно всегда "жить идеей – обороняться от внешнего врага, мы должны побороть врага внутри себя".

 "Даже если у кого-то есть желание захватить Одесскую область, Одессу, Украину, но он поймет, что здесь нет желающих жить в другой стране, что здесь люди живут мирно, даже, если они расходятся во взглядах… Даже в одной семье такое бывает – муж и жена расходятся во взглядах на какие-то вещи, но они друг друга не называют сепаратистами… Поэтому мы всем должны показать, что у нас все хорошо, что у нас нет проблем, мы никуда не хотим, и заняться экономикой", - заявил Палица.

По словам главы ОГА, как бы там ни было, экономика всегда остается базисом, а политика – надстройкой. Сейчас "есть вещи, какие-то страшные, на которые мы должны обращать внимание, забывая про экономику", и это отвлекает от наших насущных проблем, сказал Палица.

"Мы должны показать, что здесь - мир и начать заниматься своей семьей, своим бытом, своим благосостоянием. И Одесса имеет шансы стать самой лучшей областью в Украине", - сказал Палица.

Как сообщал "Главред", 6 мая и. о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов назначил Игоря Палицу председателем Одесской областной государственной администрации.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Одесса Палица
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять