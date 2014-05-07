Сегодня в Харькове состоится выездное заседание Кабмина

Сегодня в Харькове состоится выездное заседание Кабинета министров Украины под председательством премьер-министра Арсения Яценюка. В то же время и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица заявил, что оно состоится для продолжения "диалога с регионами".

О выездном заседании сообщает пресс-служба Кабмина.

Как стало известно, оно начнется в 15:00 в помещении Харьковской областной государственной администрации.

В то же время министр иностранных дел Андрей Дещица в своем аккаунте Twitter сообщил, что Кабмин проведет встречу в Харькове для продолжения "диалога с регионами" относительно конституционной реформы.

Обратим внимание, что указанная выше реформа направлена на децентрализацию власти, и, соответственно, расширение полномочий регионов.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что сейчас восток Украины охвачен сепаратистскими протестами. Официальный Киев борется с боевиками спомощью ведения АТО и, одновременно, хочет наладить диалог с легитимной властью восточных регионов.