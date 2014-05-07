В Славянске террористы минируют город и ставят на блокпосты ракетные комплексы

В Славянске боевики продолжают терроризировать мирное население и укреплять свои блокпосты, а также минируют административные здания.

Об этом говорится на официальном сайте Минобороны.

"Сепаратисты угрожают местному населению Славянска взорвать все помещения, где размещен Герб Украины, во время штурма военнослужащими Вооруженных Сил Украины и другими силовиками, которые проводят антитеррористическую операцию", - сообщили в пресс-службе.

Также военные подчеркнули, что "основные дороги в городе контролируются сепаратистами. Они проверяют не только документы, но и мобильные телефоны (фото и видео)".

"Люди напуганы, школы, детсады и магазины не работают. Очевидцы говорят, что даже повалены столбы электросетей. На блокпостах сепаратисты установили противотанковые управляемые ракетные комплексы "Фагот", а в Славянске появились крымские казаки", - сообщили в ведомстве.

В свою очередь, пресс-служба МВД сообщила о минировании административных зданий Славянска.

"Пророссийские террористы ночью начали закладывать взрывчатку в административные здания Славянска", - отметили в МВД.

Отмечено, что "большое количество взрывчатки завозится в здания Службы безопасности Украины, прокуратуры, милиции, а также в горисполком".

"По словам местных жителей, сепаратисты обсуждают между собой, что, как только силовики начнут очередное наступление, административные здания в городе будут взорваны", - утверждают в МВД.

Также в пресс-службе отметили, что, "по мнению местных жителей, это делается для того, чтобы потом обвинить во взрывах украинскую власть, по сценарию Абхазии".

Справка: Противотанковые управляемые ракетные комплексы "Фагот" предназначены для борьбы с бронированными целями, разрушения укрытий и уничтожения огневых средств и точек противника, низколетящих вертолетов на расстоянии до 2 км.

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