В Мариуполе сепаратисты снова заняли горсовет

В Мариуполе представители "Донецкой республики" снова заняли горсовет.

Об этом сообщает 0629.com.ua.

При этом некоторые из них отравились неизвестным газом, им понадобилась врачебная помощь.

Как рассказали очевидцы, сепаратистов предупреждали об опасности отравления из-за газа, который якобы использовали ночью при освобождении здания.

Сейчас около горсовета стоит пять машин скорой помощи, некоторых пострадавших забрали в больницу.

В то же время, возле здания собралось около тысячи человек, сотрудников милиции поблизости не замечено.

На здании горсовета снова висят 5пять флагов "Донецкой республики" и России.

Также стало известно, что разъяренная толпа выгнала журналистов местного телеканала, на площади остались работать только российские журналисты.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня ночью админздания Мариуполя очистили от боевиков, а на флагштоке перед горсоветом был установлен флаг Украины.

Утром на площади собрались экстремисты, которые вынудили уйти бойцов Внутренних войск и сорвали национальный флаг.

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