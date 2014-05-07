В СБУ рассказали о потерях силовиков в ходе АТО

На Донбассе с начала проведения антитеррористической операции погибли 14 украинских военнослужащих, еще 66 получили ранения.

Об этом со ссылкой на пресс-центр СБУ передает УНИАН.

"По состоянию на вечер 6 мая, количество погибших украинских военнослужащих с начала проведения АТО составило 14 человек, еще 66 ранены", - говорится в сообщении.

Напомним, что активная фаза АТО началась 2 мая с привлечением сил МВД, Нацгвардии и вооруженных сил.

Наиболее активные столкновения продолжаются в районе Славянска и Краматорска.

Ранним утром 7 мая террористы попытались вырваться из заблокированного Славянска, однако попытка провалилась и возле одного из блокпостов завязалась перестрелка.

Больше подробностей о ходе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".