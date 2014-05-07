Королевская заявила, что в Краматорске закончился хлеб

В то время, когда политики в Киеве рассуждают о танках и оружии, в Краматорске люди остались без хлеба, а в Славянске – не выплачиваются пенсии и закрыты школы.

Об этом заявила Наталия Королевская во время прямого включения "Шустер LIVE" из Донецка, пишет УНИАН.

"В Краматорске закончился хлеб. Там нет своего хлебокомбината, а хлеб не привозят. Люди покупают муку и пекут его сами. А в Славянске перестали платить пенсии, закрыты детские сады и школы. Ко мне обратились ряд общественных организаций с просьбой о помощи, потому что люди в Славянске, Краматорске остались один на один с проблемами! К ним не приходят социальные работники, некому принести покушать, некому помочь с самыми элементарными потребностями", - сказала она.

Поэтому, отметила Наталия Королевская, ее командой было принято решение самостоятельно оказать помощь людям. В частности, при поддержке Института социальной защиты граждан, инвалиды-спинальники из Славянского санатория были отправлены домой. А несколько десятков простых жителей смогли в безопасности покинуть "горячие точки".

Говоря о настроении жителей Донбасса, Наталия Королевская отметила, что люди здесь хотят защиты, спокойствия и мира, однако не могут вернуться к своей нормальной жизни, постоянно находятся под давлением. "У людей одна мечта – дайте нам мир и защитите нас! Дайте нам спокойствие! Шахтеры каждый день идут в шахты, и каждый день рискуют жизнью. И сегодня эта тревога чувствуется во всем. Особенно, когда со стороны Киева люди видят только позицию силы, и не видят ни желания к диалогу, ни к компромиссу", - сказала она.