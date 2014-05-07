Более 40% украинцев готовы защищать единство страны с оружием в руках

44% граждан Украины готовы защищать территориальную целостность страны с оружием в руках

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы "Рейтинг".

По данным исследования, 44% опрошенных однозначно или скорее готовы отстаивать территориальную целостность с оружием в руках; 46% скорее не готовы к этому; еще 10% - не определились.

Также опрос показал, что к защите территории в большей степени готовы жители западных, северных и центральных областей. Также готовность к защите территориальной целостности выше среди молодежи, мужчин, работающего населения и тех, кто имеет высшее образование.

Кроме того, 51% респондентов считает, что Украина должна вести боевые действия для защиты государственных границ, если российские войска пересекут материковую границу страны, 29% высказались за проведение переговоров, удовлетворение части требований России, но при этом все регионы Украины должны остаться в составе Украины; 5% - за то, чтобы удовлетворить большинство требований России, если нужно отдать несколько регионов, 3% - другое, 12% не определились по этому вопросу.

Боевые действия для защиты государственной границы поддерживают почти 75% опрошенных на Западе и Севере страны, в Центре – 60% и почти 40% - на Юге и Востоке.

Исследование проводилось соцслужбой 25-30 апреля 2014 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет, выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения, выборочная совокупность 2 тысячи респондентов.

Погрешность репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

Напомним, 72,8% жителей Донецкой области и 70,1% жителей Луганщины поддерживают территориальную целостность Украины.