Евросоюз готовит новые санкции против России из-за Украины

Европейский Союз готов внедрить новые санкции против России в случае отсутствия деэскалации украинского кризиса и провести новую встречу в формате ЕС-США-Украина-Россия.

Об этом заявил президент Европейского Совета Герман ван Ромпей на пресс-конференции после саммита ЕС-Япония, пишет УНИАН.

"Мы открыты идее проведения Женевы-2. Мы будем работать с коллегами относительно возможности проведения такой встречи. И мы работаем над установлением стабильности в Украине через поддержку нужных политических и экономических реформ. И мы следим за ситуацией в Украине почасово, и то, что происходит, является поводом для серьезной обеспокоенности", - сказал Ромпей.

По его словам, Россия не выполнила требования Женевской декларации в плане содействия деэскалации ситуации в Украине.

"Из-за отсутствия деэскалации ЕС внедрил санкций в виде запрещения на въезд и замораживание активов 48 лиц. Япония тоже запретила въезд более 20 лицам из России. И мы согласились в Совете ЕС, что последующие шаги по дестабилизации Украины приведут к дополнительным далеко идущим последствиям для наших отношений в широких отраслях экономики. Еврокомиссия уже проводит подготовительную работу. Мы готовы прибегнуть к этим решениям, если в этом будет необходимость", - отметил он.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Уильям Хейг заявил, что Британия и США обсуждают следующий - третий - этап санкций против России.