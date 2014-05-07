Все террористы Славянска и Краматорска будут уничтожены или захвачены - Пашинский

Антитеррористическая операция в Славянске и Краматорске будет продолжаться до тех пор, пока все террористы не будут уничтожены или захвачены.

Об этом заявил и. о. главы Администрации Президента Сергей Пашинский, передает УНИАН.

"Мы не входим сейчас в Славянск, чтобы не допустить жертв среди мирного населения, но антитеррористическая операция будет продолжаться, и все террористы в Славянске и Краматорске будут уничтожены или захвачены. Украинское государство не потерпит на своей территории терроризма и других проявлений вооруженной агрессии", - заверил он.

Однако при этом он добавил, что во время АТО силовики не будут брать заложников и арестовывать митингующих.

"Мы лишь боремся с терроризмом и с вооруженными людьми", - подчеркнул Пашинский.

Больше подробностей о ходе АТО и ситуации на юге и востоке Украины смотрите в спецтеме "Главреда".