В СБУ подтвердили: трех бойцов "Альфы" обменяли на лидеров сепаратистов

Трое бойцов спецназа СБУ "Альфа" были освобождены в обмен на сепаратистких лидеров Донбасса.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, передает УНИАН.

Также в спецслужбе уточнили, что не могут точно сказать, на кого именно обменяли бойцов "Альфы" - эта информация уточняется.

Напомним, ранее российский журналист Александр Коц, который находится в Славянске, написал, что трех бойцов "Альфы" обменяли на трех лидеров самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

"Губарев и Перепечаенко на свободе, только что видел их собственными глазами", - написал он.

Позже он добавил, что фамилия третьего освобожденного сепаратиста – Злобин, из Каховки, Херсонской области.

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Фото: Instagram