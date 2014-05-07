Украинские пограничники после заявления Путина: российские войска продолжают маневры у госграницы

Российские войска и техника по-прежнему маневрируют вблизи государственной границы Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ТСН.

"Мы по-прежнему фиксируем маневрирование российской военной авиации, техники, передвижение военнослужащих недалеко от украинской границы", - заявили в пресс-службе пограничного ведомства.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия отвела свои войска от границ с Украиной.

"Нам все время говорили, что беспокоят наши войска на украинской границе - мы их отвели, они находятся сегодня не на украинской границе, а в местах, где они проводят свои регулярные занятия на полигонах", - сказал Путин.