Путин призвал украинскую власть не бороться с террористами: это "карательная операция"

Россия призывает украинские власти немедленно прекратить АТО на востоке страны, которую Москва называет "карательной операцией".

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после встречи с главой ОБСЕ Дидье Буркхальтером, пишет РИА Новости.

"Обращаемся с настоятельным требованием к киевским властям незамедлительно прекратить все военные и карательные операции на юго-востоке Украины", — сказал Путин.

По его словам, "такой способ разрешения внутриполитического конфликта не является надежным путем решения всех внутриполитических споров, наоборот, только усугубляет раскол".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия отвела свои войска от границ с Украиной.

"Нам все время говорили, что беспокоят наши войска на украинской границе - мы их отвели, они находятся сегодня не на украинской границе, а в местах, где они проводят свои регулярные занятия на полигонах", - сказал Путин.