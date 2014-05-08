На Киевщине самооборона усиливает свои позиции: опубликовано видео

В Киевской области и в столице самооборона усиливает свои позиции: на въезде в Киев ставят дополнительные блокпосты и людей с оружием, которые смогут остановить провокаторов на длительное время. Также активисты дополнительно патрулируют улицы и опрашивают подозрительных граждан.

Об этом передает ТСН.

Активисты самообороны говорят, что причиной для наращивания сил стало размножение так называемых "колорадов", поэтому 9 мая добровольцы расценивают, как повод укрепить позиции.

На территории Киевской области самообороновцы опрашивают подозрительных лиц. Также они посещают заведения, которые могут быть полезными для заезжих гастролеров.

В то же время они проверяют места, в которых могло бы остановиться большое количество людей.

Все проверки проводятся за собственные деньги или же за средства предпринимателей, или местных властей.

Также самообороновцы дежурят на блокпостах вместе с сотрудниками ГАИ. Они проверяют подозрительные автомобили, но подчеркивают, что имеют право это делать только в присутствии правоохранителей.

Кроме вышесказанного напомним, что из-за возможных провокаций 9 мая возле Ровно появились блокпосты, на которых дежурят милиционеры и общественные активисты. Сейчас бетонные преграды выкладывают на въезде в города и область по всем направлениям.

Добавим, ранее и.о. заместителя главы Администрации Президента Андрей Сенченко заявил, что 9 мая в Украине возможны теракты.

До этого сообщалось, что из-за возможных провокаций сепаратистов в Киеве 9 мая не состоится массовое шествие и военный парад. В то же время СМИ писали, что секретарь СНБО Украины Андрей Парубий назвал регионы, в которых вероятность провокаций является самой большой.

Видео: ТСН