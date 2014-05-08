Турчинов обратился к украинцам по случаю Дней памяти: пообещал дать "достойный ответ" провокаторам

И. о. президента Украины, спикер Верховной Рады Украины Александр Турчинов обратился к украинцам по случаю празднования 8 и 9 мая Дней памяти и примирения и пообещал дать "достойный ответ" провокаторам, которые попытаются организовать столкновения 9 мая.

Об этом сообщается на сайте и.о. президента.

"Организация Объединенных Наций провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения, когда в мире чествуются все жертвы Второй мировой войны... Украинский народ, который оказался в самом центре ужасной трагедии, заплатил особенно высокую цену за свою свободу. Невосполнимые потери понесла фактически каждая семья", - говорится в обращении Турчинова.

Он также в очередной раз обратился к руководству РФ с требованием прекратить враждебные действия в Украине и вспомнить, "что такое ответственная международная политика".

"Особенно циничным считаю намерения недругов Украины спровоцировать противостояние в скорбные дни, когда поминаются жертвы войны. Такие действия не заслуживают на прощение, им будет дан достойный ответ. Для украинцев наивысшей ценностью остается и будет оставаться человеческая жизнь", - подчеркнул и.о. президента.

Добавим, ранее и.о. заместителя главы Администрации Президента Андрей Сенченко заявил, что 9 мая в Украине возможны теракты.

До этого сообщалось, что из-за возможных провокаций сепаратистов в Киеве 9 мая не состоится массовое шествие и военный парад. В то же время СМИ писали, что секретарь СНБО Украины Андрей Парубий назвал регионы, в которых вероятность провокаций является самой большой.