Террористы напали на блокпост в Славянске: силовики уничтожили два авто боевиков

Ночью 8 мая в Славянске (Донецкая область), в котором проходит антитеррористическая операция, боевики обстреляли 6-й блокпост силовиков, расположенный непосредственно в черте города. Ответным огнем силовики уничтожили два автомобиля террористов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Ответным огнем два автомобиля нападавших, из которых велась стрельба, уничтожены точным выстрелом РПГ", - подчеркнули в ведомстве.

В то же время в МВД повторили: по людям, которые открывают огонь по позициям подразделений АТО, без предупреждения и колебаний будет открыт вcтречный огонь на поражение.

Обратим внимание, что ранее власти Украины объявили о начале проведения антитеррористической операции на востоке страны, которую поддержало мировое сообщество, а Россия резко осудила.

Позже, 2 мая, в районе Славянска и Краматорска силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии началась активная фаза антитеррористической операции.

Больше о спецоперации в Славянске и АТО читайте в спецтеме "Главреда".