Россия настаивает, что отвела войска от границ Украины: призвала поверить Путину

Россия продолжает настаивать на правдивости заявления президента РФ Владимира Путина об отводе войск от границ Украины и обвиняет НАТО, опровергнувшее эту информацию, в том что, организация "отказывается замечать факты".

Об этом заявили в МИД РФ, пишет РИА Новости.

"Тем, кто отказывается замечать факты, предлагаем ознакомиться с заявлением президента Путина от 7 мая", — говорится в ответе российского МИД генсеку НАТО Андерсу Фог Расмуссену, размещенному в Twitter.

Отметим, что перед этим глава Альянса написал в соцсети: "Мы не видим никаких признаков того, что Россия отводит свои войска от границы с Украиной".

Напомним, факта отвода войск не увидели также российские пограничники и военный эксперт Дмитрий Тымчук.

Путин, отметим, сделал заявление об отводе войск от границ в выступлении, в котором также попросил сепаратистов с востока Украины отложить незаконный "референдум о независимости", назначенный на 11 мая.