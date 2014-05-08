Яценюк заявил, что украинцы впервые празднуют 9 Мая в условиях войны

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что впервые за 69 лет Украина празднует 9 Мая в условиях войны и призвал граждан не принимать участие в массовых акциях 9 мая.

Об этом говорится в его заявлении опубликованном пресс-службой Кабмина.

"Шестьдесят девятый раз отмечают украинцы освобождения Украины и Европы от коричневой чумы. И впервые за 69 лет это происходит в условиях войны. Пусть и необъявленной, но настоящей войны", - отмечается в заявлении.

"Впервые после 41-го года враг пересек границы Украины, нарушил ее территориальную целостность, аннексировал часть территории, засылает сюда диверсионно-террористические группы. Украинцы - мирный народ, который никогда ни на кого не нападал. Но нам не оставили другого выбора, как взять в руки оружие", - сказал премьер.

"Обращаюсь ко всем патриотам Украины различных идеологических взглядов. Требование - воздержаться от любых действий, которые недругами Украины будут использованы в информационной войне против нашей страны"- сказал Яценюк.

"Я не рассчитываю на то, что экстремисты возьмут паузу в своих кровавых делах хотя бы на этот день. Руководство государства проинформировано о черных планах российских диверсантов и их наемников. Власти принимают все меры безопасности, но нам противостоят люди, у которых нет ничего и никого святого. Прошу по возможности воздерживаться от любых массовых акций, а в случае участия в них не поддаваться на провокации. Демонстрировать терпимость к флагам, лозунгам, другим взглядам", - добавил он.

В заявлении Яценюк сравнил присоединение Россией Крыма с действиями фашистской Германии.

"Словно при помощи машины времени мы вернулись в тридцатые годы. Именно оттуда позаимствовал свою шокирующую риторику лидер одного из соседних государств. Разве аннексия Крыма не подобна оккупации Судетской области? Или непризнание украинцев как нации, отличной от россиян, не напоминает дискуссии о подготовке к аншлюссу Австрии?" - отметил он.

По его словам, антитеррористическая операция, которая проходит в Донецкой области и где наши "воины демонстрируют такую ​​же доблесть, как их деды и прадеды в Красной Армии или УПА, направленная исключительно против террористов. Против тех, которые взяли в руки оружие и убивают. Но мы говорим с каждым, кто цивилизованно выражает свои взгляды. Даже такие, с которыми мы категорически не согласны"- отметил премьер.

Напомним, ранее к украинцам обратился и. о. президента Украины, спикер Верховной Рады Александр Турчинов по случаю празднования 8 и 9 мая Дней памяти и примирения и пообещал дать "достойный ответ" провокаторам, которые попытаются организовать столкновения 9 мая.