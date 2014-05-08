Парубий пообещал продолжить АТО, несмотря на решения сепаратистов о "референдуме"

Секретарь СНБО рассказал, что сейчас проходит перегруппировка войск, и надеется, что спецоперация завершится успешно.
Антитеррористическая операция на востоке Украины будет продолжаться, независимо от решения представителей так называемой "Донецкой народной республики" по проведению псевдореферендума 11 мая.
Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий, пишет Интерфакс-Украина.
"Антитеррористическая операция будет продолжаться независимо от решения тех или иных диверсионных или террористических групп, которые есть в Донецкой области", - сказал Парубий, отвечая на вопрос относительно действия силовиков в случае отказа представителей ДНР от проведения так называемого "референдума".
По его словам, идея проведения такого плебисцита на востоке Украины является "политической аферой и авантюрой", не имеющей никакой перспективы.
Он также проинформировал, что в данное время проходит перегруппировка войск, и есть все основания считать, что операция завершится успешно.
Напомним, 7 мая после переговоров с президентом Швейцарской конфедерации, действующим председателем ОБСЕ Дидье Буркхальтером президент РФ Владимир Путин призвал вооруженных пророссийских активистов на востоке Украины отказаться от проведения "референдума" и наладить диалог.
По информации на 10.00 8 мая представители так называемой ДНР не отказались от идеи проведения плебисцита – они продолжают раздавать горожанам бланки для голосования.