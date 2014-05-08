Парубий пообещал продолжить АТО, несмотря на решения сепаратистов о "референдуме"

Антитеррористическая операция на востоке Украины будет продолжаться, независимо от решения представителей так называемой "Донецкой народной республики" по проведению псевдореферендума 11 мая.

Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий, пишет Интерфакс-Украина.

"Антитеррористическая операция будет продолжаться независимо от решения тех или иных диверсионных или террористических групп, которые есть в Донецкой области", - сказал Парубий, отвечая на вопрос относительно действия силовиков в случае отказа представителей ДНР от проведения так называемого "референдума".

По его словам, идея проведения такого плебисцита на востоке Украины является "политической аферой и авантюрой", не имеющей никакой перспективы.

Он также проинформировал, что в данное время проходит перегруппировка войск, и есть все основания считать, что операция завершится успешно.

Напомним, 7 мая после переговоров с президентом Швейцарской конфедерации, действующим председателем ОБСЕ Дидье Буркхальтером президент РФ Владимир Путин призвал вооруженных пророссийских активистов на востоке Украины отказаться от проведения "референдума" и наладить диалог.

По информации на 10.00 8 мая представители так называемой ДНР не отказались от идеи проведения плебисцита – они продолжают раздавать горожанам бланки для голосования.