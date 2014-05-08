Как "альфовцев" обменивали на лидеров террористов: опубликовано видео

Обмен состоялся вчера в Славянске.
В Сети появилось видео, на котором запечатлен процесс обмена бойцов спецназа СБУ "Альфа" на лидеров террористов Донбасса.
Об этом пишет УНИАН.
Закадровый голос на видео сообщает, что обмен состоялся вчера, 7 мая, около 15:00 на въезде в Славянск на посту под названием "Карандаши".
Информацию об обмене вчера подтвердили в СБУ. Тогда в спецслужбе уточнили, что не могут сказать, на кого именно обменяли бойцов "Альфы" - эта информация уточняется.
Однако до этого российский журналист Александр Коц, который находится в Славянске, написал, что трех бойцов "Альфы" обменяли на трех лидеров самопровозглашенной "Донецкой народной республики".
"Губарев и Перепечаенко на свободе, только что видел их собственными глазами", - написал он.
Позже журналист добавил, что фамилия третьего освобожденного сепаратиста - Злобин, из Каховки, Херсонской области.
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Видео: kp.ru