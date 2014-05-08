Донецкие сепаратисты не прислушались к Путину и будут проводить "референдум"

Представители так называемой самопровозглашенной "Донецкой народной республики" отказались переносить "референдум" о суверенитете Донецкой области 11 мая.

Об этом сообщил один из лидеров "ДНР" Андрей Пургин, пишет РБК-Украина.

Соответствующее решение было принято на собрании депутатов в Донецке 8 мая единогласно. За проголосовали 78 депутатов.

"Это не наше решение, это решение народа Донбасса. Народ Донбасса получил шанс совершить подвиг, и мы не имеем права лишать его этого шанса", - заявил он.

Также участники собрания отметили, что со всем уважением относятся к Президенту России Владимиру Путину, но уже не могут остановить процесс по проведению референдума.

При этом они выразили благодарность Путину за то, что он "разнес весть о "референдуме" во все уголки мира".

Напомним, президент РФ Владимир Путин призвал перенести "референдум" на востоке Украины намеченный на 11 мая о самоопределении регионов с тем, чтобы создать необходимые условия для этого диалога.