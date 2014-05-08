Западные СМИ о заявлениях Путина: расчет дзюдоиста или блеф

Президент России Владимир Путин всегда действует на основе точного расчета, особенно когда поступает жестко.

Об этом сообщают западные СМИ, комментирую заявления российского президента относительно ситуации в Украине, пишет Inopressa.

СМИ задаются вопросом, хочет ли Путин хотя бы смягчения украинского кризиса, или просьба к сепаратистам отложить псевдореферендум о независимости региона - очередной из его обманных ударов, вдохновленных дзюдо?

Так, The New York Times пишет: "Если в среду российский президент Путин сказал то, что он действительно думает, то в опасном противостоянии из-за Украины, возможно, начались подвижки к урегулированию". После встречи с президентом Швейцарии Буркхальтером, который сейчас председательствует в ОБСЕ, Путин сказал, что российские войска уже отведены от украинской границы, а также призвал экстремитов в восточной Украине отложить референдум о независимости.

Издание надеется, что у Путина появились веские причины отойти от конфронтации и создать простор для переговоров. Возможно, он опасается, что не сможет контролировать насилие на юго-востоке Украины. Либо он счел, что добился своей цели, которая, по предположениям издания, заключается в том, чтобы Киев и Запад согласились на федерализацию Украины.

Частичная передача полномочий в регионы - это в интересах самой Украины, пишет газета. "Но она сработает, только если ее осуществят сами украинцы в результате переговоров".

По его мнению, Путин столкнулся с "ростом насилия в юго-восточной Украине, который создает риск дорогостоящего втягивания российской армии и может стать толчком к жестким новым экономическим санкциям Запада", говорит обозреватель издания.

Но аналитикам и политическим лидерам по обе стороны Атлантики пока неясно, действительно ли Путин сменил курс или это "очередной из его обманных ударов, вдохновленных дзюдо". Западные правительства приветствовали его разворот по Украине на 180 градусов, но одновременно испытывают сильный скептицизм, отчасти основанный на событиях в Крыму, говорится в статье.

Представитель Белого дома Джош Эрнест, а также представители НАТО утверждают, что нет признаков отвода российских войск.

Британские официальные лица позитивно восприняли слова Путина. Они предположили, что он хочет избежать более жесткой экономической конфронтации и что его окружение наконец-то услышало российских бизнесменов, которые бьют тревогу.

Между тем, московские аналитики приводят веские военные, экономические и политические резоны для смены курса. Прежде всего, это ощущение, что Украина стремительно становится похожа на Югославию накануне распада.

Автор приводит и другие резоны: "Вторжение российской армии в Украину было бы безумно дорогостоящим, кровавым и непредсказуемым". Это риск партизанской войны, громадных затрат на восстановление юго-востока и возникновения антироссийского государства на западной Украине, а также ужесточения западных санкций.

По информации издания, Киев и сепаратисты реагируют на высказывания Путина подозрительно и недоверчиво.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий заявил, что высказывания Путина - "четкое доказательство" того, что сепаратистами руководят из России.

"Народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев вначале сказал: "Я точно не знаю, к кому он обращается с этой просьбой", - а позже добавил, что повстанцы все еще готовы провести псевдореферендум, что бюллетени напечатаны и избирательные участки организуются.

"Односторонние действия европейцев, направленные на предотвращение войны в Украине, кажется, принесли свои плоды, - надеется корреспондент итальянской La Repubblica. - После очередного телефонного разговора с Ангелой Меркель на самом краю пропасти Путин остановился. Он обратился с просьбой к представителям так называемой "Донецкой республики" перенести срок проведения "референдума". Он хочет, чтобы между Киевом и повстанцами (сепаратистами - ред.) начался прямой диалог. Он поддерживает выборы в Украине, хотя еще несколько дней назад называл эти планы "странной идеей". Он даже объявил об отводе войск от границ, хотя НАТО и Пентагон этот факт отрицают".

"Если никто ни в Москве, ни в Вашингтоне не хочет играть роль пожарного, если две великие державы раздувают огонь и демонстрируют мускулы, война в Украине превращается в неизбежное и катастрофическое следствие кризиса. Именно поэтому европейцам приходится брать на себя неблагодарную и презренную работу по примирению - несмотря на все эти "fuck Europe" американской администрации и сарказм Кремля", - пишет корреспондент.

"Если таки украинский кризис будет урегулирован мирным путем, в этом будет заслуга не нескольких американских истребителей-бомбардировщиков, переброшенных в страны Балтии, а мягкого давления Европы на российскую экономику, - говорится в статье. - Достаточно было ЕС пригрозить экономическими санкциями, чтобы ввергнуть в кризис российскую экономику, привести к беспрецедентному бегству капиталов из России. Это - единственный невоенный инструмент, способный заставить Путина одуматься".

Недавние заявления многих российских политиков звучали так, будто бы война с Украиной - решенное дело, пишет Die Zeit.

Депутат Сергей Миронов, например, немедленно требовал ввести войска в Украину, чтобы "раздавить фашистскую гадину в собственном гнезде", вице-премьер Рогозин писал в Twitter, что без малейшего промедления променял бы все свои должности на счастье быть в одном окопе с "защитниками" Славянска.

Однако самый могущественный голос России прозвучал вчера намного более примирительно. Так неужели Путин после ура-патриотической риторики по поводу присоединения Крыма уходит в оборону?

Путин всегда действует на основе очень точного расчета, особенно когда поступает жестко, и вчера он сделал ставку на разрядку. "Российские власти идут на ограниченную деэскалацию", - говорится в статье.

Автор объясняет это тем, что начинающийся распад украинской государственности на востоке и юге страны имеет негативные последствия и для России. В Донецке и Луганске пророссийские сепаратисты разнородны: кто выступает за присоединение к России, а кто - за федерализацию Украины. И, как известно Москве, поддержкой подавляющей части населения они не пользуются. Кроме того, на востоке Украины нет пророссийских лидеров, которые "могли бы произвести серьезное впечатление не только в камуфляже, но и за столом переговоров".

Помимо этого, у Путина есть еще целый ряд причин против ввода российских войск на территорию Украины: это болезненные санкции Запада и "все более дорогостоящее" присоединение Крыма. Какое-то время Путин мог бы "объяснять ухудшение экономической ситуации западными санкциями и отвлекать население от мысли, что в слабости и неконкурентоспособности российской экономики виновато именно российское руководство", полагает автор, но "все это могло бы вмиг измениться, если бы ввод российских войск в Украину обернулся партизанской войной и погибшими солдатами".

"Я поверю в путинскую "деэскалацию" в Украине, когда увижу ее своими глазами. И сомневаюсь, что он это может", - пишет старший редактор New Republic Юлия Йоффе.

Во-первых, по данным официальных лиц США, Россия пока никаких войск не отводила. Во-вторых, Путин не потребовал отложить референдум, а просто попросил. Пока неясно, послушаются ли его полевые командиры сепаратистов (уже не послушались - ред.).

Путин не особо скрывает причину для переноса референдума: Восточная Украина - это не Крым, по данным соцопросов, лишь 30% поддерживают присоединение к России. По мнению журналистки, поворотным пунктом также стали трагические события в Одессе.

Возможно, таким образом российский президент отходит от края в неконтролируемой ситуации, но весьма вероятно и то, что Путин блефует. "Это обманный маневр со стороны Путина, - уверен аналитик Eurasia Group Александер Климент. - Он мешает Западу ввести новые санкции, но все ключевые точки разногласия остаются на месте, как и все путинские инструменты для влияния на ситуацию так, как он хочет".

Напомним, представители так называемой самопровозглашенной "Донецкой народной республики" отказались переносить "референдум" о суверенитете Донецкой области 11 мая.