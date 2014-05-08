В Мариуполе возле горсовета снова горят баррикады: опубликованы фото и видео

У здания Мариупольского горсовета вновь подожгли шины.

Как сообщили очевидцы, активисты подожгли шины, которые служат укреплением для баррикад. Движение транспорта на пр. Ленина не остановлено, пишет сайт 0629.

Позже пожар был локализован. На месте работали бригады ГСЧС.

Сепаратисты, вернувшиеся в горсовет, заявили о штурме, но эта информация не подтвердилась.

По информации из социальных сетей, у здания горсовета находятся военные, которые стреляли в воздух.

Подробности уточняются.

8 мая ночью в Мариуполь приехал днепропетровский батальон добровольцев, чтобы защищать город от сепаратистов.

После проведенной операции на освобождение здания в ночь на среду, в четверг утром около десятка сепаратистов вернулись в горсовет и восстановили баррикаду.

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фото; видео: сайт 0629