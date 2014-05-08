Под Луганском боевики отнимают автомобили и грабят маршрутки – блогер

Пророссийские боевики самопровозглашенной "Луганской народной республики" отнимают у частных лиц автомобили, а также грабят проезжающие через их блокпосты маршрутки.

Об этом глава правозащитного центра "Поступ" и блогер Константин Реуцкий сообщил на своей странице в Facebook.

"На блокпостах вокруг Луганска в пользу повстанческой армии "отжато" 5 частных автомобилей. На блокпосту на поселке Юбилейный борцы за "независимость" Луганщины, остановив маршрутку, изъяли у водителя выручку, а у пассажиров экспроприировали драгоценности", - рассказал блогер.

Ранее "Главред" сообщал, что 5 мая, в Сватово Луганской области силы местной самообороны не дали пророссийским боевикам захватить 20-тысячный райцентр и требовать от местных властей проведения сепаратистского "референдума".