Лукашенко о трагедии в Одессе: это "украинская Хатынь"

Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил трагические события, которые произошли в Одессе 2 мая, с трагедией произошедшей в белорусской деревне Хатынь и выразил мнение, что Россия и Беларусь не должны спокойно реагировать на подобные явления.

Об этом пишут "РИА-Новости.Украина".

"Мы помним Хатынь, когда несколько сотен деревень на территории Белоруссии были сожжены фашистами. Такие действия неприемлемы в любых государствах, и тем более неприемлемо будет то, если мы спокойно будем взирать на происходящее. Это, прежде всего, касается Российской Федерации и Беларуси", - заявил он.

Лукашенко также добавил, что не может спокойно смотреть на те события, которые имеют место в Украине.

"Там наши люди, и, естественно, они взывают о помощи, они требуют реагирования на подобные вещи. Ситуация развивается очень быстро", - сказал Лукашенко.

В то же время он не обошел стороной и западное сообщество, которое раскритиковал за реакцию на произошедшие события.

"Просто поразительное реагирование. В одной ситуации это нельзя, в другой ситуации это можно и поощряется. Это неправильные подходы. Ладно бы шла дипломатическая перепалка какая-то. Здесь гибнут люди. Мировое сообщество должно в данном случае выступать консолидировано и с позиций конкретных критериев - критерии должны быть при оценке однозначные. Не должно быть двойных подходов", - резюмировал Лукашенко.

Кроме вышесказанного напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна выступает за единство Украины и категорически против ее федерализации. Также он сообщил, что украинцам не стоит ожидать агрессии со стороны Беларуси.

Хатынь - деревня в Беларуси, уничтоженная 22 марта 1943 года карательными подразделениями вспомогательной охранной полиции из состава сформированного в Украине коллаборационистского формирования 118-го шуцманшафт батальон за убийство партизанами нескольких немецких военнослужащих.

В соответствии с принципом общего коллективного наказания, за возможное оказание жителями деревни помощи партизанам 149 жителей Хатыни были сожжены заживо или расстреляны.