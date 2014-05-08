Задержаны главные фигуранты по делу о трагедии в Одессе

Правоохранители задержали главных фигурантов экстремистских организаций, действовавших 2 мая в Одессе.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Чеботарь, задержанными являются Антон Давидченко и Сергей Долженков, которые уже отправлены в Киев для проведения следственных действий, сообщает пресс-служба МВД.

По словам Чеботаря, на территории Одесской области работали экстремистские и преступные группировки, которые делали все для того, чтобы дестабилизировать обстановку в области, в том числе совместно с некоторыми структурами иностранных государств для того, чтобы поднять недовольство пророссийского населения в области.

"Вскоре будут задержаны еще фигуранты этого дела. В частности, те, которые подстрекали людей к противоправным действиям в Одессе. Это экстремисты, которые выполняли задачи и подстрекались, по нашим данным, из-за за рубежа и контактировали с представителями ближнего зарубежья. Я имею в виду Приднестровья", - заявил Чеботарь.

Заместитель министра также отметил, что милиция сейчас делает все, чтобы в области был покой, особенно, в преддверии такого большого праздника, как День Победы.

Напомним, 2 мая в Одессе произошли столкновения между вооруженными сепаратистами и проукраинскими активистами. Погибло 46 человек, более 200 были ранены.

Напомним, руководством МВД сразу после событий, которые произошли в Одессе 2 мая, и в результате которых погибло большое количество людей, был уволен целый ряд милицейского руководства в области.

А бывший начальник Главного управления МВД Украины в Одесской области, начальник милиции общественной безопасности Дмитрий Фучеджи сбежал из Украины и объявлен в розыск.

видео: mvs.gov.ua