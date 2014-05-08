В Мариуполе под горсоветом сепаратисты жгут шины, а силовики стреляют в воздух

Около 100 военных в камуфляже с автоматами стоят по периметру горсовета в Мариуполе.

Рядом находится около 200 митингующих. В самом здании сепаратистов нет, пишет сайт Новости Мариуполя.

По информации издания, люди разъяренно кричат "Фашисты", "Позор" и так далее. На месте находятся сотрудники милиции, которые пытаются успокоить жителей. Тем не менее, митингующие продолжают кричать и обвиняют правоохранителей в том, что они допустили присутствие военных в центре города.

Возле мэрии работает техника, с помощью которой разбираются баррикады.

Также стало известно об инциденте, в котором пострадал экстремист. Мужчина пытался помешать разбирать баррикады, военные стали стрелять. Первые два выстрела были сделаны в воздух, а третий - в ногу. "Скорая" увезла его в одну из городских больниц.

По информации издания, был обстреляна маршрутка, которая ехала в центре города. К счастью, никто не пострадал.

В пресс-службе Мариупольского горуправления милиции инцидент с автобусом пока не комментируют.

Мариупольские милиционеры и внутренние войска Украины сейчас проводят спецоперацию у здания горсовета.

Ранее "Главред" сообщал, что у здания Мариупольского горсовета вновь подожгли шины.

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