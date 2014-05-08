В Николаев приехали российские журналисты, теперь ждут провокаций 9 мая – Тымчук

В Николаеве пророссийская партия подала заявку на проведение своей акции в честь Дня Победы, которая может закончиться провокацией

Об этом координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"В Николаеве политическая партия "Русский блок" подала заявку местным властям на проведение в городе 9 мая праздничной акции в честь Дня Победы", - рассказал военный журналист.

"В то же время, по нашим данным, сегодня в Николаев прибыл довольно крупный десант российских журналистов. Мы не исключаем проведения спланированных провокаций по заказу Москвы", - подчеркнул Тымчук.

Ранее "Главред" сообщал, что в Николаеве СБУ разоблачила и задержала группу боевиков, которые готовили теракт во время возложения цветов ветеранами 9 мая.

Также напомним, что в соседнем Херсоне силовики задержали около 40 десятков сепаратистов, ехавших из Крыма в Одессу для провокаций.

Фото: niknews.mk.ua