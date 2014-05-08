Глава Комитета избирателей: АТО на Донбассе – не повод отменять выборы по всей Украине

Во время выборов президента Украины 25 мая в части городов Донбасса выборы могут не состояться из-за того проходящей на востоке страны спецоперации, но это не повод, чтобы отменять их по всей Украине.

Такое мнение на чате в "Главреде" выразил глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

"На территории, где проводится АТО, хотя закон об этом и не говорит, фактически провести выборы невозможно. Туда сегодня не всегда можно завезти хлеб, не говоря уж об избирательных бюллетенях. Хотя за время, оставшееся до выборов, там еще можно навести порядок. В тех условиях, в которых эти города находятся сейчас, выборы, к сожалению, там не состоятся", - подчеркнул эксперт.

По мнению главы КИУ, сохраняется опасность блокирования участков, запугивания членов комиссий и избирателей в определенных регионах.

"Но я бы не преувеличивал масштабы этого явления. Сегодня мы говорим даже не о целых областях, а об отдельных участках в Донецкой и Луганской областях. До выборов еще есть время, чтобы стабилизировать ситуацию. Даже если ситуация останется такой, как она есть, по нашим прогнозам, не смогут открыться от тысячи до двух тысяч участков, что составляет менее 5% от общего количества участков. Это не повод, чтобы не проводить выборы по всей Украине", - подчеркнул Черненко.

Ранее "Главред" сообщал, что после выборов президента Украины Владимир Путин не успокоится и будет продолжать действия против нашей страны. В то же время, мы сможем строить новую страну без оглядки на позицию лидера РФ.