НАТО не ждет новой мировой войны, но на агрессию России отреагирует

НАТО не ожидает начала новой мировой войны в связи с агрессией России против Украины. В то же время, политика РФ должна остановить процесс демилитаризации в странах альянса.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Рассмусен в интервью польскому телеканалу TVN24 Biznes i Świat, пишет УНИАН.



"Нет, это две абсолютно диаметральных дела", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли ситуация в Украине спровоцировать мировую войну, как это было после регионального конфликта Австро-Венгрии и Сербии в 1914 году.



"То, что мы видим, - это попытки России перерисовать карты безопасности Европы. Это впервые после Второй мировой войны, когда страна силой забирает территорию другой страны",- отметил он.



Рассмусен считает, что действия россиян создают совершенно новую ситуацию в Европе, и западные государства должны соответствующим образом на нее отреагировать.

Также по его словам, Российская Федерация в последние годы продолжает наращивать свою военную мощь в то время, как западные государства уменьшают расходы на вооружение, назвав необходимым изменить эту тенденцию.



"Последние годы мы видели значительное уменьшение оборонных бюджетов некоторыми странами-членами. Некоторые из них уменьшили расходы на оборону более чем на 40%. В то время, как Россия увеличила на 30%. Не можем дальше разоружаться тогда, когда Россия вооружается и размахивает саблей возле наших границ", - сказал он.

Напомним, ранее в НАТО заявляли, что поведение России в последнее время становится больше похожим на позицию соперника, а не партнера.