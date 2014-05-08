Эксперт об угрозе провокаций на 9 мая: Путин от своих целей не откажется

Украине грозят серьезные провокации на День Победы 9 мая, так как президент РФ Владимир Путин не откажется от своих планов по дестабилизации ситуации в нашей стране.

Такое мнение на чате в "Главреде" выразил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

"Провокации 9 мая весьма вероятны, поскольку Путин от своих целей не откажется", - считает эксперт.

Говоря о том, где можно ожидать проблем, он отметил: "О перечне городов, которых это может коснуться – лучше всего обращаться к его (Путина - ред.) медикам. Скорее всего, это будут Киев, административные центры юга и востока Украины".

Напомним, военный эксперт Дмитрий Тымчук опубликовал карту экстремистских угроз, которые стоят перед регионами Украины перед 9 мая. Больше читайте здесь.