СБУ перехватила деньги для террористов: 32 млн не дошли из Москвы в Донецк

Служба безопасности Украины совместно с Госслужбой финмониторинга не допустила осуществления финансовой сделки, которая предусматривала перечисление донецкой фирме крупной суммы денег от коммерческой структуры Минобороны РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Главное управление благоустройства войск" (Москва) в свой филиал в Севастополе пыталось перечислить через один из банков 100 млн. рублей (31, 94 млн. грн.) на счет фирмы с признаками фиктивности в Донецке", - говорится в сообщении спецслужбы.

Платеж осуществлялся в качестве предоплаты за несуществующие строительные работы. Но, по оперативным данным, указанные средства должны были использовать на деятельность террористических групп на территории Украины и проведения подрывных акций во время празднования Дня Победы.

Согласно ч. 1 . Ст. 17 Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию ) доходов, полученных преступных путем, или финансированию терроризма" незаконные банковские операции были вовремя остановлены. Банковские счета фиктивного донецкого предприятия заблокированы.

Ранее "Главред" сообщал, что первый вице-премьер Виталий Ярема заявил, что сепаратистские акции финансирует экс-президент Виктор Янукович.