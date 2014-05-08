Главы СБУ и МВД рассказали о террористической угрозе на востоке и борьбе с провокациями

В Краматорске и Славянске в ближайшие праздничные и выходные дни, в частности 9 мая, сохраняется террористическая угроза. Вместе с тем, силовики делают все для того, чтобы предотвратить провокации.

Об этом заявили на пресс-конференции главы СБУ и МВД Валентин Наливайченко и Арсен Аваков, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Террористическая угроза остается и в Славянске, и в Краматорске, и мы об этом откровенно докладываем гражданам", - отметил Наливайченко. Он также сказал, что сожалеет из-за отсутствия возможности мирно чествовать ветеранов Великой Отечественной войны в этих городах.



"Впервые за 69 лет после Великой Победы, которую одержали наши деды и родители, в Украине в двух городах – Краматорске и Славянске - к сожалению, мы не сможем почтить память и мирно провести мероприятия, посвященные Победе. К сожалению, в Краматорске и Славянске для наших ветеранов мы не сможем этого сделать", - признал он.



Тем не менее, руководители МВД и СБУ заверяют, что предусмотрели все возможные ситуации для предотвращения различных инцидентов.



"Вопрос общественной безопасности во всей стране со стороны правоохранительных органов продуман, системно предусмотрены все возможные ситуации по предотвращению столкновений", - сказал Аваков.



По его словам, были проведены консультации и переговоры с общественными организациями, в том числе радикального толка, чтобы "предотвратить резкие действия в этот день (9 мая - ред.).



"Большинство организаций, которыми так щедро пользуется иностранная пропаганда, заявили нам о том, что не планируют никаких демаршей, резких действий, массовых акций", - отметил Аваков.



"Дополнительные оперативно-следственные группы направлены в те населенные пункты, где наибольшая опасность возможного совершения правонарушений в том числе с привлечением иностранных структур", - добавил, в свою очередь, Наливайченко.



Также главы силовых ведомств заверили, что правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы не допустить финансирования незаконного "референдума" 11 мая в восточных регионах страны.



"Инспирирован фарс под названием "псевдореферендум" или "опрос". Как мы видим и оцениваем, организаторы не остановились. Не остановились и те, кто инспирирует и финансирует. Но и вчера, и сегодня, и завтра правоохранительные органы и власть будут делать все возможное, чтобы не было незаконного финансирования этого псевдореферендума", - сказал Наливайченко.



Руководитель СБУ напомнил, что ранее городские головы и главы госадминистраций в восточных регионах получили предостережение о недопустимости совершения противоправных действий.



"У нас огромное внимание ко всем руководителями городов юго-восточных регионов, огромное внимание на предмет того, чтобы они действительно поняли те предупреждения, которые им были вынесены", - подчеркнул он.

Напомним, сепаратисты в Донецкой и Луганской областях решили провести так называемый "референдум" о независимости, несмотря на призыв президента РФ Владимира Путина отложить его.