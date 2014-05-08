На Луганщине пограничники отбили атаку 40 боевиков: стреляли и бросали "коктейли Молотова"

В четверг, 8 мая, вечером около 40 боевиков попытались захватить пункт пропуска "Изварино" в Луганской области, однако пограничники отразили атаку.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Как говорится в сообщении ведомства, около 18.00 в ПП "Изварино" якобы для оформления выезда из Украины прибыли два микроавтобуса. При оформлении талонов на въезд в пункт пропуска из автомобилей внезапно выскочило около 40 вооруженных мужчин, которые рассредоточились по периметру "Изварино" и потребовали от пограничников сложить оружие, в противном случае грозили открыть огонь спустя 30 секунд.

Пограничники отказались и заняли огневые позиции. Через 30 секунд боевики начали забрасывать пункт пропуска бутылками с "коктейлями Молотова", в ответ пограничники открыли огонь.

В пункте пропуска возник пожар, после чего нападавшие сели в автомобили и скрылись на территории Украины.

Ранее "Главред" сообщал, что в ночь на 8 мая, боевики напали на пограничную часть на границе Луганской и Донецкой области. Правоохранители отразили нападение.

Фото: dpsu.gov.ua