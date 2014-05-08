Турчинов и Яценюк обратились к украинцам: нужны круглые столы, будем искать компромисс

И.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов и премьер Арсений Яценюк обратились к украинцам с совместным заявлением в связи с напряженной ситуацией в восточных регионах Украины.

Текст обращения опубликован на интернет-странице и.о. главы государства.

"Вооруженные террористы продолжают запугивать людей, захватывать заложников и применять оружие. Власть будет применять все законные методы для защиты населения и стабилизации ситуации", - заявили и.о. президента и премьер

"Все незаконно вооруженные группы должны немедленно сложить оружие, освободить заложников и захваченные здания. Те, кто выполнит эти условия и не был причастен к совершению особо тяжких преступлений, кто не убивал и не пытал людей, будут амнистированы", - подчеркнули Турчинов и Яценюк.

Они еще раз призвали все стороны Женевских договоренностей к их неуклонному выполнению, заметив, что украинская власть готова предложить дополнительные шаги для формирования национального консенсуса и компромисса.

"Сегодня мы объявляем об инициативе проведения общеукраинских круглых столов национального единства. Мы готовы к разговору со всеми, кто имеет легитимные политические цели и готов отстаивать их законными средствами - с теми, кто не имеет крови на своих руках. Мы приглашаем представителей всех политических сил из всех регионов, гражданского общества, научных кругов к диалогу по всем вопросам и проблем, стоящих сейчас перед украинским народом", - говорится в заявлении.

"Среди этих вопросов, - по словам Турчинова и Яценюка, - децентрализация власти, реформа местного самоуправления, обеспечения надлежащего баланса между ветвями власти, обеспечение расширенных гарантий защиты прав национальных меньшинств, реформа правоотношений между государством и обществом, включая реформирование судебной и правоохранительной системы".

Целью этого диалога является формирование национального консенсуса по ключевым для украинского общества проблемам. Наработанные предложения с участием всех политических сил будут реализованы Верховной Радой, в том числе через механизмы внесения изменений в Конституцию и законодательство, говорится в заявлении.

"Для обеспечения наиболее эффективного хода этого процесса мы считаем целесообразным также привлечь опыт ОБСЕ, которая уже много сделала для стабилизации ситуации в Украине, в том числе предоставляя наблюдателей для беспристрастного и объективного информирования международного сообщества о событиях в Украине. Рассчитываем, что всеобъемлющий характер ОБСЕ, участниками которой являются 57 стран, в том числе и наше государство, и США, страны ЕС, и Российская Федерация, способствовать формированию максимально благоприятных условий для проведения круглых столов", - подчеркнули Турчинов и Яценюк.

И.о. президент и премьер приглашают всех участников политического процесса, а также представителей общественности принять активное участие в реализации этой инициативы. "Убеждены, что на базе компромисса и диалога мы достигнем долгожданной стабильности и решим те вызовы, которые встают перед обществом", - говорится в их заявлении.

Ранее "Главред" сообщал, что Турчинов заявил президенту РФ Владимиру Путину, что украинская власть никогда не проводила "карательных операций" на востоке страны. Силовые структуры защищают жизнь и здоровье граждан в пределах антитеррористической операции, проводимой против террористов, диверсантов и других преступников, которые убивают, пытают, похищаю граждан.