Глава Одесской ОГА предупредил о жестком наказании за возможные провокации 9 мая

Председатель Одесской областной государственной администрации Игорь Палица предупреждает о жестком наказании любых провокаторов 9 мая.

Об этом он заявил на встрече с представителями политических сил региона, пишет УНИАН. Палица подчеркнул, что торжества по случаю Дня Победы состоятся, и ветераны "могут ничего не бояться".

"Мы помним причину этого праздника, мы помним, что мы живы только благодаря этим людям, мы их очень уважаем... В области нет одесситов, которые не любят этот праздник, которые хотят, чтобы он не прошел. Провокаторы, которые пытаются поссорить общество, будут очень жестко наказаны… Я бы хотел обратиться к тем людям, которые думают каким-то образом что-то сделать. Пусть забудут об этих помыслах. Любая провокация, а это может быть только провокация, которая будет в городе или которую кто-то попытается провести в городе, будет очень жестко наказана правоохранительными органами. Никто ни с кем не будет церемониться", - заявил Палица.

Он также сказал: "Обращаюсь ко всем вам: передайте своим сторонникам, что мы должные прекратить марши. Если вы хотите собираться и дискутировать – в вашем распоряжении зал. Нельзя выплескивать эмоции на улицы. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы на улицах было спокойно. Мы не видим сегодня ни одной причины массовых противостояний в городе".

Напомним, в Одессе 9 мая безопасность будут обеспечивать более 2 тыс правоохранителей.