Яценюк ждет провокаций России: от заявления Путина плохое предчувствие

Премьер-министр Арсений Яценюк с подозрением отнесся к "примирительным" заявлениям президента РФ Владимира Путина, сделанным 7 мая, ждет от России провокаций и дал поручение правоохранителям усилить меры безопасности на День Победы.

Об этом он заявил в интервью "5 каналу", пишет "Интерфакс-Украина".

"Меня только насторожило это заявление Владимира Путина… Оно вызвало плохое предчувствие. Они говорят одно, а делают другое. После этого заявления я обратился к правоохранителям усилить меры безопасности на 9 мая", - отметил глава правительства.

Он убежден, что россияне готовят диверсии и провокации в Украине во время праздника. "Мне понятна игра: россияне обратились с призывом перенести референдум (отметим, что сепаратисты это делать отказались - ред.). Сами сначала дали указание назначить референдум, а сейчас играют в игру, что они хотят перенести его… Далее они заявили о том, что якобы даже они соглашаются на проведение выборов 25 мая. Что якобы они заинтересованы в том, чтобы сделать вклад в стабильность Украины. Они этот вклад делают ежедневно: финансируют террористов, занимаются антиукраинской пропагандой… И после таких мирных заявлений о том, что они заинтересованы в деэскалации ситуации в Украине, что-то произойдет в Украине", - считает Яценюк.

"Они (россияне – ред.) скажут: видите – мы же, как российская власть, всех призвали к миру, мы же обратились и сказали, что поддерживаем мир и стабильность в Украине, но это же украинская власть виновата в невыполнении женевских договоренностей и в том, что произошла какая-то стычка, которую они точно планируют на 9 мая. Даже сомнений нет никаких. И все будут показывать на российском телевидении сюжеты, где озверевшие националисты бьют ветеранов. Это же российская пропаганда. Поэтому меня только насторожило это заявление", - пояснил он.

На вопрос, как Украина будет реагировать, если Путин и премьер РФ Дмитрий Медведев приедут в Крым на 9 мая, украинский премьер ответил: "Это делается исключительно с целью провокации". "Это пребывание иностранного президента на территории украинского государства, поскольку Крым является территорией Украины", - подчеркнул Яценюк.

Напомним, Путин призвал сепаратистов на востоке Украины перенести незаконный "референдум". Анализ высказываний российского президента читайте в статье "Главреда": Заявления Путина: что значит новая тактика Кремля.