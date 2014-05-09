Меркель обвинила Путина: мало делает для снижения напряженности в Украине

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обвинила президента Российской Федерации Владимира Путина в том, что он мало делает для снижения напряженности в Украине.

Об этом она заявила в интервью газете Rheinische Post, цитирует Меркель Deutsche Welle.

"Он, к сожалению, принимает решения, которые ведут к тому, что Россия нарушает нормы международного права. И сегодня он слишком мало делает для того, чтобы реально способствовать разрядке опасной ситуации в Украине", - сказала канцлер.

По ее мнению, в политически сложных ситуациях "важно сохранять готовность и способность к переговорам". Что касается введения новых санкций, то, по словам Меркель, европейские страны "в крайнем случае готовы пойти на такой шаг, даже если на самом деле нам бы этого не хотелось".

Тем не менее, главной целью остается стабилизация ситуации на Украине путем дипломатических усилий. И здесь важную роль могут сыграть президентские выборы, которые должны состояться в Украине 25 мая. "Реальные дипломатические успехи могут предотвратить введение новых санкций", - сказала она.

Последние события в Украине канцлер Германии обсудила и в телефонном разговоре с английским премьер-министром Дэвидом Кэмероном. Оба политика "приветствовали усилия президента Буркхальтера как главы ОБСЕ по поиску путей снижения напряженности в Украине и обеспечению полного участия всех регионов страны в президентских выборах. Они отметили также заявления президента Путина, приветствовавшего инициативу Буркхальтера, и сошлись на том, что о заявлениях российского лидера следует судить по деэскалации в восточной Украине".

Напомним, ранее президент Швейцарии, действующий председатель ОБСЕ Дидье Буркхальтер после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве заявил, что проведение второго раунда Женевских переговоров относительно ситуации в Украине в четырехстороннем формате (США, ЕС, Украина, Россия) пока еще не планируется. При этом предлагается другой конкретный план в рамках так называемой "дорожной карты" по Украине, который может состоять из четырех пунктов: прекращение огня, деэскалация напряженности, налаживание диалога и выборы.

Директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис подтвердил, что Украина получила "дорожную карту" ОБСЕ по разрешению кризиса в Донбассе и изучает этот документ. Но, по его словам, "дорожная карта" не содержит рекомендаций по прекращению антитеррористической операции.