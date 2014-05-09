В Донецке боевики захватили телеканал и стреляли в районе рынка

9 мая в Донецке в районе Калининского рынка велась стрельба.

Об этом сообщают очевидцы, пишут Новости Донбасса.

Стрельба велась из автомобиля по другому движущемуся автомобилю. Очевидцы утверждают, что это была погоня. Они затрудняются определить тип оружия, из которого велась стрельба.

Также по информации сайта "Юнион" представители так называемой "Донецкой народной республики" взяли под контроль здание телеканала "Юнион". Они объяснили свое присутствие необходимостью "охраны" телеканала.

По информации издания, вечером, 8 мая, сепаратисты прошли на территорию телеканала, передали обращение. В тексте сообщили о намерении контролировать деятельность сотрудников.