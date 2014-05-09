На Луганщине из-за угроз провайдер отключил девять украинских каналов

На Луганщине в городе Северодонецке из-за угроз расправы над сотрудниками провайдер "Ланет" отключил девять украинских телеканалов.

Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет УНИАН.

"В связи с угрозой физической расправы над сотрудниками сети "Ланет", по "требованию штаба армии юго-востока г. Северодонецк" на основании приказа "народного Губернатора Болотова В.Д.", сегодня были отключены следующие телеканалы: "Интер", "Украина", "1+1", "ICTV", "СТБ", "Новый канал", "5 канал", "112 Украина", "TVi", - говорится в сообщении.

"Мы понимаем, что это требование напрямую нарушает действующие законы Украины, но вынуждены его выполнять, так как существует реальная угроза прекращения трансляции всех телеканалов. Отсутствие вышеперечисленных каналов, в списке транслируемых, является временной мерой...", - отметили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 мая представители так называемой "Донецкой народной республики" захватили здание телеканала "Юнион". Они объяснили свое присутствие необходимостью "охраны" телеканала.