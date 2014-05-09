День Победы в Славянске: гимн СССР, речи о ненависти и парад БТР, опубликованы фото

В Славянске прошел митинг в честь Дня Победы: перед горожанами выступили лидеры сепаратистов с речами о фашизме.
Об этом сообщил российский журналист Александр Коц на своем Facebook.
Митинг в честь праздника состоялся на главной площади города, в нем приняли участие ветераны войны, перед которыми выступили бывший мэр города Неля Штепа, "мэр" Вячеслав Пономарев, а также недавно освобожденный лидер сепаратистов Павел Губарев.
Кроме того, перед местными жителями состоялся и "парад военной техники" - два БТР сделали несколько кругов по площади.
Стоит отметить, что выступления политиков в День Победы не отличались миролюбием: Пономарев назвал нынешнюю власть Украины "фашистской чумой" и обещал "очистить окраины Славянска".
Штепа, в свою очередь, заверила: "мы победим по-любому. Посадим деревья, розы, отремонтируем школы, дороги. Ура!".
Еще один оратор, "народный губернатор Добасса" Губарев, которого позавчера обменяли на бойца "Альфы", заявил: "мы живем в дни, когда фашизм снова поднял свое звериное лицо. Эти крысы повылазили из своих нор, убивают безоружных, жгут живьем! Почтим их память минутой молчания. Вечная слава!".
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