Меркель предупредила Россию: Европа никогда не смирится с аннексией Крыма

В четверг, 8 мая, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз и Германия, в частности, никогда не смирятся с аннексией Крыма Россией. По ее словам, РФ нарушила фундамент европейской политики.

Об этом она заявила в интервью телекомпании ARD, пишет DW.

"Фундамент европейской послевоенной политики - это уважение территориальной целостности каждого государства, и вот этот фундамент был не только поставлен под вопрос, а просто проигнорирован. Для Европы - это не только очень опасно, это просто недопустимо, поскольку все, что мы кропотливо выстраивали с 1945 года, может быть очень быстро разрушено. Здесь мы не можем идти на компромиссы, вещи нужно называть своими именами", - подчеркнула Меркель.

В то же время она добавила: "Мы не можем продолжать вести дела, как будто ничего не случилось".

Также канцлер Германии рассказала о том, в каком случае ЕС готов ввести дополнительные санкции против России. Так, она предупредила, что если с проведением выборов в Украине возникнут проблемы, а попытки дестабилизировать ситуацию в этой стране будут продолжаться, то Евросоюз введет против России дополнительные санкции.

Меркель подчеркнула, что санкции - это не самоцель. Это, по ее словам, "реакция, которая следует, когда мы считаем, что политические усилия пока не привели к успеху".

Кроме вышесказанного напомним, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель обвинила президента Российской Федерации Владимира Путина в том, что он мало делает для снижения напряженности в Украине.

Добавим, ранее президент Швейцарии, действующий председатель ОБСЕ Дидье Буркхальтер после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве заявил, что проведение второго раунда Женевских переговоров относительно ситуации в Украине в четырехстороннем формате (США, ЕС, Украина, Россия) пока еще не планируется. При этом предлагается другой конкретный план в рамках так называемой "дорожной карты" по Украине, который может состоять из четырех пунктов: прекращение огня, деэскалация напряженности, налаживание диалога и выборы.

Директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис подтвердил, что Украина получила "дорожную карту" ОБСЕ по разрешению кризиса в Донбассе и изучает этот документ. Но, по его словам, "дорожная карта" не содержит рекомендаций по прекращению антитеррористической операции.