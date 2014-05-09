Сегодня в Николаеве задержали 11 вооруженных людей

Сегодня, 9 мая, во время празднования Дня Победы в Николаеве милиционеры задержали 11 человек, у которых были найдены опасные для окружающих людей предметы. В МВД также отметили, что празднование прошло без эксцессов.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Николаевской области, пишут НикВести.

В ведомстве сообщили, что у злоумышленников изъяли лом, кухонный топор, арматуру, кастет, металлические палки и петарды.

Указанные выше предметы были отправлены на экспертизу.

Отмечается, что все задержанные уже находятся на свободе, поскольку милиция установила их личные данные.

"После получения результатов экспертизы могут быть приняты решения вплоть до возбуждения уголовных производств", - добавили в МВД.

Также стало известно, что сегодняшнее празднование Дня Победы прошло без эксцессов, которые прогнозировали некоторые эксперты.

Напомним, ранее и.о. заместителя главы Администрации Президента Андрей Сенченко заявил, что 9 мая в Украине возможны теракты.

До этого сообщалось, что из-за возможных провокаций сепаратистов в Киеве 9 мая не состоится массовое шествие и военный парад. В то же время СМИ писали, что секретарь СНБО Украины Андрей Парубий назвал регионы, в которых вероятность провокаций является самой большой.