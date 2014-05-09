Западные СМИ рассказали, почему сепаратисты Донбасса не послушались Путина: есть два варианта

Есть два варианта причин, по которым сепаратисты востока Украины не послушались призыва президента России Владимира Путина и собираются провести так называемый "референдум о независимости" 11 мая.

Об этом пишет The Financial Times, статью которого публикует Инопресса.

Тому, что пророссийские сепаратисты отказались перенести референдум, запланированный на 11 мая, может быть два объяснения, пишет журналист Нил Бакли в своем блоге. "Либо заявление Путина было циничным спектаклем, нацеленным на то, чтобы дистанцироваться от всего, что сепаратисты могут предпринять далее, и предотвратить усугубление западных санкций, либо Москва действительно не имеет полного контроля над этими сепаратистами". Издание отмечает, что "по понятным причинам? многие ухватились за первый вывод".



"Однако есть причины полагать, что изменение тона и риторики Путина - это нечто большее, чем просто слова", - считает журналист.

По его словам, во-первых, Россия не использовала трагедию в Одессе в качестве предлога для военной интервенции. Это может "говорить о том, что Россия на самом деле не хочет вторгаться в Украину, учитывая все последующие риски", полагает Бакли.



Во-вторых, комментариям Путина, которые он высказал 7 мая, предшествовали несколько дней "интенсивного дипломатического маневрирования", нацеленного на расширение роли ОБСЕ в посреднических усилиях, - очевидно, при одобрении Москвы.



"Возможно, настроенные против Киева сепаратисты на Востоке все равно могли бы отвергнуть просьбу Путина и заявить, что в любом случае референдум состоится. Но немедленный отказ украинского премьер-министра Арсения Яценюка от предложений Путина (он призвал его не "торговать воздухом") и отказ от диалога со стороны и.о. президента Александра Турчинова дали им мало оснований для того, чтобы отложить референдум", - убежден автор публикации.



Возможно, эта инициатива еще не обречена, допускает Бакли: "У Москвы еще есть время за кулисами сильнее повлиять на сепаратистов Восточной Украины, а у Запада - чтобы оказать тактичное давление на Киев".



"После того как российский президент призвал к переносу референдумов в Донецке и Луганске, может казаться, что он морально обязан не признавать их, что также могло бы оказать содействие", - добавляет журналист.



"Но если говорить об условиях, в которых Украина сможет провести заслуживающие доверия президентские выборы 25 мая - жизненно важный шаг в сторону ре-легитимизации руководства страны - то времени на их создание отчаянно мало", - подчеркивается в статье.

Оценку заявлений президента РФ читайте в статье "Главреда": Заявления Путина: что значит новая тактика Кремля.