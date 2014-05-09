Бои в Мариуполе: погибли семь человек, нардеп сообщил об убийстве начальника ГАИ

По состоянию на 20:00 пятницы, 9 мая, в боях в Мариуполе погибли семь человек, 39 госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, пишет "Остров".

"В Мариуполе погибли уже 7 человек, в больницы с огнестрельными ранениями доставлены 39. Это данные департамента здравоохранения Донецкой ОГА. Это то, что прошло через коммунальные медучреждения города", - говорится в сообщении.

В то же время, нардеп Олег Ляшко в своем Facebook сообщил об убийстве начальника ГАИ Мариуполя.

"Террористы сегодня убили начальника ГАИ Мариуполя Виктора Саенко. Несколько последних дней я работал с ним бок о бок, незаменимый был помощник. Вчера он серьезно пострадал во время отражения нападения террористов на городской совет. Земля пухом Герою и патриоту. Мы отомстим за тебя, побратим", - написал политик.

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