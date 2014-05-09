Выборы президента в Украине станут крупнейшей операцией в истории ОБСЕ - генсек

Генсек ОБСЕ Ламберто Дзанньер заявил, что президентские выборы в Украине, назначенные на 25 мая, - важный шаг в преодолении политического кризиса и добавил, что организация направит на них около тысячи наблюдателей. По его словам, это "крупнейшая сделка в истории ОБСЕ".

Об этом пишет ТСН.

Генсек заявил, что возникшую в Украине ситуацию следует решать политическим и дипломатическим путем.

"ОБСЕ приветствует стремление украинской власти вести диалог с Россией и, со своей стороны, готова всемерно способствовать дальнейшей деэскалации конфликта. Президентские выборы - важный шаг в преодолении политического кризиса", - добавил он.

Также генсек подчеркнул, что именно поэтому представители ОБСЕ будут наблюдать и контролировать правовые аспекты осуществления выборов.

"Мы помогаем украинским властям, чтобы убедиться, что подготовка идет эффективно. Мы планируем привести большую группу наблюдателей - около тысячи. Это крупнейшая операция в истории ОБСЕ. Это будет ключевой вызов для Украины, и мы хотим, чтобы он прошел удачно", - отметил Дзанньер.

Напомним, что ранее сегодня, 9 мая, стало известно, что генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзанньер прибыл в Киев с двухдневным официальным визитом.

Видео: ТСН