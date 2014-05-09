Выборы президента в Украине станут крупнейшей операцией в истории ОБСЕ - генсек

В ОБСЕ прокомментировали назначенные на 25 мая президентские выборы в Украине.
Генсек ОБСЕ Ламберто Дзанньер заявил, что президентские выборы в Украине, назначенные на 25 мая, - важный шаг в преодолении политического кризиса и добавил, что организация направит на них около тысячи наблюдателей. По его словам, это "крупнейшая сделка в истории ОБСЕ".
Об этом пишет ТСН.
Генсек заявил, что возникшую в Украине ситуацию следует решать политическим и дипломатическим путем.
"ОБСЕ приветствует стремление украинской власти вести диалог с Россией и, со своей стороны, готова всемерно способствовать дальнейшей деэскалации конфликта. Президентские выборы - важный шаг в преодолении политического кризиса", - добавил он.
Также генсек подчеркнул, что именно поэтому представители ОБСЕ будут наблюдать и контролировать правовые аспекты осуществления выборов.
"Мы помогаем украинским властям, чтобы убедиться, что подготовка идет эффективно. Мы планируем привести большую группу наблюдателей - около тысячи. Это крупнейшая операция в истории ОБСЕ. Это будет ключевой вызов для Украины, и мы хотим, чтобы он прошел удачно", - отметил Дзанньер.
Напомним, что ранее сегодня, 9 мая, стало известно, что генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзанньер прибыл в Киев с двухдневным официальным визитом.
Видео: ТСН